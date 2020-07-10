Нидерланды подадут в ЕСПЧ иск против России из-за MH17

Нидерланды собираются подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения «боинга» MH17 в июле 2017 года. Правительство страны поделится с ЕСПЧ всей доступной информацией, эти документы также будут приобщены к индивидуальным искам к РФ родственников жертв крушения.

Так правительство намерено выразить «максимальную поддержку индивидуальным искам». «Обеспечение справедливости для 298 жертв сбитого "Боинга" является и останется приоритетом правительства», - заявил нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок, комментируя это решение.

В документе МИД Нидерландов, правительство настаивает на продолжении встреч с российской стороной по вопросу государственной ответственности. «Цель этих встреч заключается в том, чтобы найти справедливое решение в отношении колоссальных страданий и ущерба, нанесенных крушением MH17», - сказали в МИД.

Минюст России в пятницу заявил, что власти РФ пока не уведомили о подаче жалобы. В сообщении пресс-службы отметили, что в случае поступления уведомления «Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами».

«Следует отметить, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Боинга в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека», - подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что перед рассмотрением жалобы по существу ЕСПЧ должен оценить с участием сторон ее приемлемость.

"Данный этап может занять несколько лет. РФ будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах", - заявили в пресс-службе.

Пассажирский «Боинг-777» компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств.

Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту.

Трое из них - граждане России Игорь Гиркин (известный как Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.Суд над ними начался в Нидерландах 9 марта. Россия отрицает причастность к авиакатастрофе, обвиняя следствие в нежелании использовать выводы российской стороны.

В 2018 году Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе. По данным следствия, «боинг» был сбит ракетой зенитного комплекса «Бук», который прибыл на восток Украины, из России, а затем вернулся обратно. Ожидается, что процесс будет идти дольше года, как минимум до марта 2021.