Нидерланды подают на Россию в суд

Нидерланды объявили о своём решении подать иск к России в Европейский суд по правам человека за её роль в крушении пассажирского лайнера "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области Украины в июле 2014 года. По мнению международных следователей, "Боинг -777" был сбит сепаратистами из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного на Украину из России. Москва свою причастность к катастрофе отрицает и в свою очередь обвиняет Киев в том, что полёты гражданских самолётов в зоне военных действий были разрешены.

"Мы делаем это, чтобы оказать максимальную поддержку индивидуальным искам родственников жертв, - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. - Подавая эту межгосударственную заявку, Нидерланды поддерживают всех 298 жертв крушения MH17. Индитвидуальные иски подали родственники 17 человек. Начав такую у процедуру, мы сможем поддержать всех этих людей. Наше правительство продолжит стремление к истине, справедливости и ответственности".

Лайнер выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился шесть лет назад 17 июля. Для расследования трагедии, жертвами которой стали 298 человек из 10 стран, была создана следственная группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Эксперты назвали четырёх подозреваемых - трое их них граждане России, один - украинец.

Россия неоднократно выражала недоверие следственной группе, обвиняя её в нежелании использовать данные и доводы российской стороны.