Ученые ЕС приглашают в путешествие во времени

Трехмерное моделирование, виртуальная и дополненная реальность: европейские ученые берут на вооружение новейшие технологии и решения, чтобы расширить доступ человечества к культурному наследию. Каким образом? ответ - в программе Футурис, прямо сейчас на Евроньюс.

Istituto degli Innocent» во Флоренции - знаменитое здание эпохи Возрождения XV века, стало демонстрационной площадкой в рамках проекта Inception, который предлагает трехмерные решения для знакомства с культурным наследием и уникальную базу данных

У входа в комплекс ученые из университета Феррары занимаются сбором элементов, необходимых для выстраивания трехмерных моделей и панорамного обзора.

Марко Медичи, эксперт по моделированию 3D: "Мы формируем цифровое облако, состоящее из множества точке, получаем набор пространственных координат с точностью до миллиметра, затем "привзяываем" к ним данные о цвете. Это является отправным пунктом для трехмерного моделирования, которое позволяет разложить на элементы детали того или иного архитектурного комплекса".

Это - первый шаг в грандиозном путешествии во времени, в которое ученые, работающие по патронатом ЕС, готовятся пригласить максимально широкий круг пользователей, профессионалов и любителей. Им будет предоставлена возможность всестороннего знакомства с культурным наследием; задача проекта - позволить нашим современникам исследовать прошлое с опорой на инновационные методологии и устройства.

Фредерика Майетти, технический координатор проект Inception: "Каждое здание уникально, имеет свою историю, биографию. Эти сведения мы и хотим передать будущим поколениям. Мы опираемся на разные источники информации, документируем их при подготовке наших трехмерных моделей. В итоге в будущем пользователи, изучая наши объекты в режиме дополненной реальности, одновременно будут получать исторические сведения разного жанра - и летописи, и сказки, и песни".

Роберто ди Джулио координатор проекта Inception: "Основная задача проекта Inception - использовать, сведя воедино, новейшие технологии, и так создать условия для улучшения доступа к мировому культурному наследию. Формируемая нами база данных будет открытой: пользователи смогут искать в ней нужную информацию, изучать ее или скачивать".

Проект реализуется консорциумом, в который входят 14 европейских компаний. Координатором выступает архитектурный факультет университета Феррары

Информация, собранная исследователями, поможет разработать новые методы и инструменты для изучения, реставрации и охраны исторических зданий, всесторонне исследовать художественное и архитектурное наследие человечества.

Федерико Феррари, эксперт в моделировании 3D: "Мы сводим имеющиеся в нашем распоряжении данные в рамках единой платформы. Сочетание исторических фактов и трехмерного моделирования позволяет понять, как развивался во времени тот или иной памятник. Мы, к примеру, можем восстановить, как выглядела эта работа Брунелески в самом начале, какие изменения претерпела, как менялось окружающее памятник пространство".

Решения, найденные в рамках проекта Inception, будут протестированы с опорой на разнообразные культурные памятники Европы. Сформированная база данных откроется для широкого круга пользователей, доступ к ней потребует использования устройств дополненной и виртуальной реальности и специальных приложений для компьютеров и смартофнов.