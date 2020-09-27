В Мехико прошел марш в поддержку решения мексиканских властей арестовать десятки военнослужащих по подозрению в причастности к исчезновению 43 студентов из педагогического колледжа шесть лет назад. Шествие возглавили родители некоторых из пропавших, надеющихся, что кто-то из их детей все еще жив.

Исчезновение студентов в южном штате Герреро шокировало страну. По основной версии событий, студенты на 5 автобусах направлялись на протестную демонстрацию, но были остановлены полицией в городе Игуала, штат Герреро, и переданы наркокартелю. Прокуратура первоначально заявила, что картель принял студентов за членов конкурирующей банды и убил их, прежде чем сжечь их тела на мусорной свалке и выбросить останки в реку.

Семьи погибших утверждали, что военные ничего не сделали для защиты студентов и, возможно, даже были соучастниками преступления. Тогдашний президент Мексики Энрике Пенья Ньето был категорически против допроса военнослужащих или вызова их для дачи показаний. Но его преемник Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал делу ход. По словам официальных лиц, с марта были арестованы почти три десятка человек, предположительно причастных к этому делу.