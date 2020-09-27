Протесты в Мадриде против нового карантина

Правительство Испании рекомендовало властям автономного сообщества Мадрид ввести изоляцию столицы из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения страны Сальвадор Ильа.
Однако местные жители не хотят вновь оказаться на карантине и в воскресенье устроили акции протеста в различных частях Мадрида. В числе протестующих была не только молодежь, но и пожилые люди.
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