Протесты в Мадриде против нового карантина

Правительство Испании рекомендовало властям автономного сообщества Мадрид ввести изоляцию столицы из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения страны Сальвадор Ильа.

Однако местные жители не хотят вновь оказаться на карантине и в воскресенье устроили акции протеста в различных частях Мадрида. В числе протестующих была не только молодежь, но и пожилые люди.