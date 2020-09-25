Туркомпании возвращают клиентов при поддержке ЕС

2020 - трудный год для туризма. Сможет ли сектор восстановиться после многомесячной остановки и развиваться дальше?

Спокойствие, только спокойствие!

В Лионе предпринимательница Анн Прост, вот уже 20 лет предлагающая экскурсионное обслуживание, борется за каждого клиента. Женщина рассказывает: "К сожалению, на пике кризиса мне пришлось уволить стажеров, которые мне помогали, потом важно было успокоить клиентов, уже оплативших туры. Я объяснила, что либо верну им деньги сразу, либо зарезервирую для них экскурсии на более поздний срок, когда карантин ослабят. Потом я обзванивала своих заказчиков, говорила, что продолжу работать, обещала предложить им еще более увлекательные услуги".

Как фирма Анн адаптируется к новым реалиям? "Прежде всего нужно успокоить людей, объяснить им, что на улице они в безопасности. Я отвожу их в места, где народу немного, я работаю с совсем маленькими группами. Со мной сотрудничает команду гидов, так что мы справляемся. Главное - быть гибким и успокоить клиентов", - говорит Анн.

Европейский ответ

Турсектор обеспечивает до 10% ВВП Европейского Союза. Месяцы простоя нанесли отрасли беспрецедентный удар: с февраля по июнь оборот туристических услуг упал на 75%.

Чтобы сохранить миллионы рабочих мест, Европейская комиссия смягчила правила государственной помощи и мобилизовала свои программы поддержки бизнеса. В долгосрочной перспективе ЕС планирует привлечь в турсектор и средства из нового фонда Next Generation с бюджетом в 750 миллиардов евро.

Представители сектора приветствовали усилия ЕС по установлению общих правил по организации передвижения в странах-членах. Эммануэль Мунье возглавляет ассоциацию EU Travel Tech: "Если мы хотим, чтобы люди снова стали путешествовали, европейским странам жизненно важно координировать свои действия. Вводя ограничения на поездки, они должны опираться на общие для ЕС критерии, которые в свою очередь учитывают научные данные. Странам следует ввести протоколы тестирования для путешественников. Еврокомиссия все это предлагает, мы обеими руками "за".

Туризм уходит в сеть

Восстановление отрасли будет сопровождаться преобразованиями. Эммануэль Мунье видит это так: "Думаю, после кризиса люди будут учитывать больше элементов при выборе той или иной опции. Их заинтересует не только самое выгодное, но и самое устойчивое предложение, они будут обращать на это внимание. Так что туроператорам следует стремиться к максимальной прозрачности, дигитализация отрасли поможет в этом. С новыми технологиями организация поездок будет и проще, и дешевле, и экологичнее".

Цифры и факты:

Европейская комиссия приняла ряд мер для поддержки сектора путешествий и туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. В мае она утвердила Туристический и транспортный пакет и разработала общие критерии снятия ограничений на поездки для стран-членов.

В июне были запущены специальный веб-сайт и мобильное приложение REOPEN EU с интерактивной картой и актуальной информацией о безопасном путешествии по ЕС.

Еврокомиссия гарантировала туркомпаниям доступ к финансированию, включая немедленное предоставление средств пострадавшим предприятиям через Инвестиционную инициативу по реагированию на коронавирус. Турсектор также попал под программу помощи малому и среднему бизнесу с бюджетом в 8 миллиардов евро.

Что касается занятости, европейская программа SURE помогает государствам-членам нести расходы по оплате частичной безработицы и сохранению рабочих мест.

В июле Европейский Совет достиг договоренности по масштабному плану восстановления, согласовав бюджет ЕС на период 2021-2027 годов. Договоренность предполагает возможность для Еврокомиссии занять до 750 миллиардов евро на финансовых рынках.

Полезные ссылки:

Туристический и транспортный пакет

REOPEN EU

Программа SURE