"Отравленный источник" Иоанна Павла II

Необычная скульптура, изображающая папу римского Иоанна Павла II, была открыта в Варшаве в четверг - художественный ответ на скандальную статую, изображающую скалу, которая сбивает покойного понтифика.

На инсталляции Ежи Калины перед Национальным музеем под названием "Отравленный источник" изображен папа, держащий над головой метеорит высоко над лужей красной воды, символизирующей кровь. Скульптура предназначена к 100-летию со дня рождения Иоанна Павла II.

"По мнению Калины, Иоанн Павел II - не бессильный старик, раздавленный метеоритом, а титан сверхчеловеческой силы", - говорится в заявлении музея на его веб-сайте.

Инсталляция уже вызвала в сети критику со стороны искусствоведов, которые заявили, что она просто отражает ультракатолические взгляды популистского правительства Польши.