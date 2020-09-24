"Отравленный источник" Иоанна Павла II

Необычная скульптура, изображающая папу римского Иоанна Павла II, была открыта в Варшаве в четверг - художественный ответ на скандальную статую, изображающую скалу, которая сбивает покойного понтифика.
На инсталляции Ежи Калины перед Национальным музеем под названием "Отравленный источник" изображен папа, держащий над головой метеорит высоко над лужей красной воды, символизирующей кровь. Скульптура предназначена к 100-летию со дня рождения Иоанна Павла II.
"По мнению Калины, Иоанн Павел II - не бессильный старик, раздавленный метеоритом, а титан сверхчеловеческой силы", - говорится в заявлении музея на его веб-сайте.
Инсталляция уже вызвала в сети критику со стороны искусствоведов, которые заявили, что она просто отражает ультракатолические взгляды популистского правительства Польши.
Другие No Comment
В британском ресторане еду посетителям развозят роботы
Детёныш панды прошёл свой первый ветосмотр в Вашингтоне
Учёные измерили размах таяния арктического льда
Футболисты «Баварии» устроили себе «Октоберфест»
Социальное дистанцирование по вертикали
Тадж-Махал открылся после полугодового перерыва
Греческие артисты протестуют против карантинных ограничений
COVID-диссиденты на улицах Дюссельдорфа
Нотр-Дам восстанавливают по средневековым технологиям
Спасти ягуаров из пламени
Латекс: от чёрно-белого к разноцветному
День независимости на карантине
Бразилия: чрезвычайная ситуация из-за пожаров
Протесты в Аргентине: против коррупции и карантина
В Непале возобновились поиски пропавших без вести из-за оползня
Нудисты в гостях у жандарма Крюшо
Каталония: митинги в эпоху пандемии
"Вместе мы сияем": фестиваль света в Берлине
Протесты против полицейского насилия в Колумбии
Через пламя лесного пожара на автомобиле