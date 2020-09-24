Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Бельгия

Левые и либералы раскритиковали "Миграционный пакт"

Комментарии
 euronews
euronews_icons_loading
Левые и либералы раскритиковали "Миграционный пакт"
Авторское право  AP Photo
Размер текста Aa Aa

Новый «Миграционный пакт», предложенный Еврокомиссией странам Европейского союза на фоне чрезвычайной ситуации на острове Лесбос, вызвал критическую реакцию со стороны левых и либеральных фракций Европарламента.

Новый документ обязывает все страны-члены Союза проявлять солидарность со странами, находящимися на передовой миграционного кризиса. В то же время он дает право государствам высылать нежелательных мигрантов.

Барри Эндрюс, ирландский евродепутат из фракции «Обновляя Европу»: «Я очень обеспокоен идеей возвращения мигрантов, которая позволяет правому или автократическому правительству выбирать, какие национальности можно возвращать на родину. Так мы можем заключить сделку с дьяволом с автократическими правительствами, которые смогут принимать решения о национальности мигрантов, например, на основе их религии. А такая расовая предубежденность не должна, на мой взгляд, допускаться в пакте, в названии которого есть слово солидарность».

Новый пакт предполагает ускорение обработки заявлений о предоставлении убежища; совместную охрану границ Союза, а также новую процедуру репатриации. Странам-членам предлагается либо забирать из Италии и Греции свою долю мигрантов, либо платить за их возвращение на родину. В последнем случае подразумеваются такие страны как Венгрия и Польша.