В поисках народного электромобиля

«Самые значимые инновации парижского автосалона скрываются под капотами новых электромобилей, которые с виду могут быть очень похожи на свои традиционные аналоги», — передаёт корреспондент euronews Денис Локтев.

Одним из наиболее перспективных направлений называют SUV с электродвигателями. Вслед за «Теслой» «Мерседес» обещает начать производство в новом году целого семейства таких автомобилей. «Ауди» представляет SUV, который, по заявлениям производителя, должен преодолевать на одной зарядке до 400 километров. Проблема автономности — одна из самых серьёзных для электромобилей. Хотя с ужесточением экологических норм этот вид транспорта становится всё популярнее, — отмечает глава стенда «Рено» Александр Шазель: «Французы задаются вопросом: смогу ли я завтра ездить на моём автомобиле, а если мне придётся менять его, что выбрать? Людей волнует, как заряжать электромобили, какова их автономность, сколько они стоят и как их купить — куча вопросов!»

Выбор новинок на Парижском автосалоне традиционно велик: третья модель электромобиля «Тесла», впервые представленная в Европе, соседствует с концепт-карами Мерседеса и Пежо и с футуристическими проектами автомобилей будущего, которые пока ещё сложно представить в общих пробках на дорогах современных мегаполисов.