Первый европейский завод Tesla

Американский автопроизводитель Tesla заявил о намерении построить рядом с Берлином свой первый европейский завод. Предприятие, которое позволит создать порядка десяти тысяч рабочих мест, получит название Gigafactory 4 . Начало производства планируется в конце 2021 года.

В настоящее время компания завершает строительство завода в Шанхае — первого за пределами США.

Глава Тесла Илон Маск сообщил, что в Европе будут производиться электродвигатели, аккумуляторы, а также компактный кроссовер Model Y.

Завод будет располагаться неподалеку от строящегося международного аэропорта имени Вилли Брандта, который находится на границе Берлина и федеральной земли Бранденбург.

На церемонии в Берлине Илон Маск отметил, что одна из причин выбор места строительства —"исключительное качество немецкого инженерного искусства".

Местные власти приветствовали решение компании Tesla. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке заявил, что открытие завода Tesla будет способствовать развитию федеральной земли.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер подчеркнул, что правительство Германии не планирует субсидировать производство автомобилей Tesla в стране. По его словам, решение Tesla построить высокотехнологичный завод вблизи Берлина — это еще одно доказательство привлекательности Германии в сфере автоиндустрии.