Европейские страны осуждают тайную инаугурацию Лукашенко

Литва, Словакия и Германия стали первыми европейскими странами, заявившими о непризнании инаугурации Александра Лукашенко. Вильнюс не считает его легитимным белорусским президентом, а прошедшие 9 августа выборы — свободными, честными и демократическими. «Ни тайные, ни помпезные церемонии не опровергнут этого неоспоримого факта и не создадут иллюзию легитимности», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Глава МИД республики Линас Линкявичюс назвал происходящее в соседней стране «фарсом»: «Фальшивые выборы. Фальшивая инаугурация. Бывший белорусский президент не стал менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность — это установленный факт со всеми вытекающими последствиями».

В том же духе высказался министр иностранных дел Словакии Иван Корцок. По его словам, у Лукашенко нет легитимных полномочий руководить страной: «Он ответственен за президентские выборы, которые не были ни свободными, ни честным. Словакия поддерживает белорусских граждан».

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт назвал показательным формат организации церемонии, которая была «подготовлена секретно и проведена без участия общественности». По словам Зайберта, после такой инаугурации Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность. При этом представитель правительства ФРГ вновь подчеркнул необходимость национального диалога для выхода из кризиса.

Победа или уход на пенсию

Александр Лукашенко на инаугурации заявил об «убедительной и судьбоносной победе». По его словам, речь идёт не просто о выборе президента — «мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость». Что касается политических перспектив президентства, то Александр Лукашенко заявил о намерении удерживать за собой высший пост в стране:

«Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу».

Главная оппонентка Лукашенко на выборах Светлана Тихановская настаивает на своей победе. Она расценила инаугурацию прежде всего как официальное завершение прежнего президентского мандата. «На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушёл на пенсию», — заявила Тихановская:

«Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь».

Тихановская подчеркнула важность поддержки со стороны Евросоюза и готовность оказать «реальную помощь». Бывшая кандидат в президенты упомянула, в частности, европейские проекты финансирования белорусских программ.

Неуверенная инаугурация

Инаугурация выглядит поспешной и будет способствовать росту протестной активности, — говорит политолог Андрей Казакевич. По его словам, уже в ближайшие выходные можно ожидать новых крупных манифестаций под лозунгами против Александра Лукашенко. Эти прогнозы подтверждаются призывами выходить на улицы белорусских городов, которые распространяются в оппозиционных сообществах в интернете.

То, как была проведена инаугурация — без предварительного анонса, в обстановке секретности, — это демонстрация слабости и неуверенности Лукашенко и его окружения, — рассуждает Казакевич:

«С их точки зрения, они имеют поддержку большинства, а в итоге получается так, что официальное утверждение победы президента срывается, потому что боятся протестов "меньшинства". То, что инаугурация делается так поспешно и тайно, может свидетельствовать о том, что власти понимают: протест устойчивый и можно ждать даже эскалации протестной активности в ближайшее время, то есть осенью.

Власть не демонстрирует уверенности в том, что ситуация находится под полным контролем и протестная активность никак не влияет на работу государственного аппарата, на запланированные торжества и так далее. Получается, что очень даже влияет. Я думаю, это будет увеличивать энтропию внутри правящего класса, хотя само по себе, конечно, это не приведёт к резким последствиям, например, внезапному расколу элит».

Проблемы остаются

Казакевич полагает, что шансы Лукашенко задавить протест после инаугурации уменьшились. «Инаугурация не способствует решению ни одной из проблем, которые были поставлены протестным движения», — объясняет он. Речь идёт о прекращении насилия и репрессий, об организации новых выборов, о наказание за милицейское насилие при подавлении акций протеста. По словам Казакевича, «все эти проблемы не решаются, они игнорируются властями и на этом фоне инаугурация будет дополнительным раздражительным фактором».

Не решает такая инаугурация и проблему легитимности, — пишет в своём телеграмм-канале политический обозреватель Александр Класковский. «Его не признаёт президентом Запад, не признает масса белорусов, считающих, что победила Светлана Тихановская», — объясняет он. Даже Москва, по словам Класковского, поздравляя Лукашенко, «подталкивает его к конституционной реформе и новым выборам, которых тот явно не хочет». Класковский не уверен, что в этих «дискомфортных условиях» Лукашенко продержится на посту белорусского президента до конца нового срока.