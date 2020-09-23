Минск: уличные столкновения после инаугурации

Милицейское оцепление, дубинки и водомёты: массовыми протестными выступлениями и уличными столкновениями обернулась инаугурация Александра Лукашенко для Минска. Тысячи людей вышли в центр города под оппозиционной символикой, скандируя лозунги против нового срока бессменного президента: «Пошёл вон ты и твой ОМОН».

Центром манифестаций активисты объявили площадь Победы. Ко времени сбора в этом районе уже были сосредоточены значительные силы МВД и внутренних войск. Меры безопасности в центре города были усилены ещё с утра — перед церемонией инаугурации, проведение которой держали в тайне до последнего момента.

Когда протестующие стали стягиваться в центр города и появились первые сообщения о перекрытиях улиц, милиция начала применять силу для разгона демонстрантов. Есть свидетельства о применении водомётов с краской.