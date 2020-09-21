Тихановская и главы МИД ЕС вступают за санкции

Светлана Тихановская призвала Евросоюз проявить «смелость» в своих действиях против Александра Лукашенко. Посещая в Брюсселе Европейский парламент, экс-кандидат в президенты Беларуси показывала депутатам фотографии своих соотечественников, которых задерживали и пытали блюстители порядка.

Оппозиционный деятель подчеркнула, что после 44 дней активных протестов, последовавших за сфальсифицированными выборами, в Минске ничего не изменилось. Поэтому она попросила Евросоюз ввести санкции.

«Сейчас мы понимаем, что мы многое сделали, чтобы справиться с этой ситуацией самостоятельно, только силой белорусского народа, - сказала Тихановская. - Но теперь я понимаю, что нам нужна помощь извне».

Но министры иностранных дел ЕС в том же Брюсселе не смогли прийти к соглашению о санкциях против Беларуси, даже при наличии политической воли.

Кипр заявил, что заблокирует эти санкции, если аналогичные меры не будут приняты против Турции за её незаконное бурение в исключительной экономической зоне островного государства.

По словам кипрского министра, он не прибегал к вето, и между коллегами всё ещё возможен компромисс:

«Республика Кипр поддерживает решение по поводу Беларуси и не накладывает на него вето, - сказал Никос Христодулидес. – На столе переговоров находились предложения по санкциям в отношении Беларуси и предложения, которые киприоты представили по поводу Турции. Если они продвинутся вперёд параллельно, то будут немедленно приняты. "

Окончательное решение должны принять главы государств и правительств ЕС, которые соберутся в четверг на специальный саммит по внешней политике.

Тем временем, люди пытаются повлиять с улицы на белорусские события даже в Брюсселе.