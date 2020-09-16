Фон дер Ляйен - о пандемии, Беларуси и Акте Магнитского

После своей первой речи «О положении Союза» председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала интервью Euronews. Наш брюссельский корреспондент Эфи Кутсокоста спрашивала её об ответе Евросоюза на вспышку коронавируса и о международных делах.

Euronews: Вы много внимания уделили в своём выступлении ответным мерам ЕС на пандемию. Вы сообщили о триллионах евро, которые вы потратите на экономическое восстановление государств-членов. Но Covid-19 всё еще здесь. Тысячи бизнесов страдают от закрытий и ограничений. Есть опасения второй волны заражений. Как вы сможете убедить национальных лидеров в необходимости работать вместе для достижения ваших очень амбициозных целей? Мы ведь видили разный ущерб в разных государствах, а также поход типа «каждая страна за себя».

Урсула фон дер Ляйен: Мы видели и видим много хрупкости и неопределенности во всей нашей экономике из-за пандемии, В данный момент мы живем с вирусом, пока у нас нет вакцины. Хорошая новость заключается в том, что Европейский Союз последовал предложению Комиссии о создании "ЕС следующего поколения" и согласился инвестировать 750 млрд евро в наши хозяйства. Это позволит нам не только преодолеть кризис, но и построить более сильную экономику, более сильный единый рынок. Государства-члены ЕС и Комиссия выдвигают планы восстановления, которые будут индивидуальными, национальными планами. При этом они уважают и реализуют наши общие перспективы, в частности, "Европейское зелёное соглашение" и цифровизацию. Это приведет к модернизации, которая нам очень нужна, если мы хотим выйти из кризиса сильнее, чем когда мы в него вошли.

Euronews: Вы особенно сильно высказались о вопросах внешней политики, а также поддержали белорусский народ. Но почти за каждыми выборами в Беларуси с 1996 года следовали санкции ЕС. Что заставляет вас верить, что на этот раз что-то изменится? Мы видим, что Лукашенко полностью в объятиях России.

Урсула фон дер Ляйен: Государства-члены в настоящий момент обсуждают санкции для тех, кто несёт ответственность за насилие после выборов, которые не были ни свободными, ни справедливыми. После них люди мирно вышли на улицы. Это также убедило нас в том, что нам нужен механизм, позволяющий в случае нарушения прав человека вводить санкции быстрее. Поэтому мы, как Еврокомиссия, предложим так называемый "Акт Магницкого", чтобы продвинуться вперед по этому вопросу.

Euronews: Мы не видим такой реакции, когда дело касается санкций против Турции, о которых вы также упомянули в своей речи. Считаете ли вы, что лидеры должны теперь наложить санкции на Турцию из-за агрессии против Греции и Кипра, или вы обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу всю миграционную политику ЕС?

Урсула фон дер Ляйен: В данный момент ведутся переговоры. Я ясно заявила, что наши государства-члены, Кипр и Греция, имеют нашу полную солидарность, когда речь идет об их законных суверенных правах. Мы видим, что за кулисами ведется много разговоров, и это хорошо, потому что со временем устойчивое решение будет только в том случае, если диалог возобновится, и будут проведены переговоры по спорным темам.