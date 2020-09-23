Минск: инаугурация и протесты

Участников протестов против инаугурации белорусского президента Александра Лукашенко в Минске разгоняли водомётами. ОМОН и силовики без опознавательных знаков провели жёсткие задержания, в ходе которых были раненые. Тем не меннее сотни людей не покидали центр столицы. Местные правоохранители говорят, что в Минске задержаны более 10 человек, и цифры уточняются. По данным опозиции, задержаны десятки манифестантов.

В среду у стелы "Минск - город-герой" в центре белорусской столицы собрались около 5 тысяч человек. Они выражали возмущение тем, что инугурация президента Александра Лукашенко была проведена без объявления, называли его "нелегитимным главой государства", не признавая результатов прошедших президентских выборов.

Церемонию инаугурации в столичном Дворце независимости готовили тайно, и в прямом эфире республиканских телеканалов не транслировали. Позже её показали в записи. А до тех пор огранились лишь сюжетами в выпусках новостей. Во время инаугурации Лукашенко заявил о "поражении цветной революции в стране".

Сразу после церемонии инаугурации в Минске начались стихийные демонстрации протеста, к которым призывали оппозиционные телеграм-каналы. Акции прошли также в других городах страны, в том числе в Витебске, Гродно и Могилёве.