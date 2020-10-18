Минск: протестное воскресенье

От десяти тысяч до десятков тысяч, по разным данным, людей вышли на улицы Минска в знак протеста против правления президента Александра Лукашенко. Такие марши стали уже традиционными в белорусской столице, они проходят еженедельно по воскресеньям во второй половине дня после того, как Лукашенко был объявлен победителем прошедших в стране 9 августа выборов главы государства. На самых массовых таких акциях собирались до 200 тыс человек.

Протестующие собрались на Партизанском проспекте и двинулась в сторону Минской кольцевой дороги. Они хотели привлечь внимание рабочих расположенных там крупных столичных заводов - ранее оппозиция призывала их начать забастовки. Путь манифестантам преградил усиленный кордон ОМОН. Сооющается о задержаниях: оппозиция говорит о десятках людей, власти цифр не называют.

"Трёх женщин, возвглавивших протестное движение в Республике Беларусь, нужно выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира в 2021 году". Так считает депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль. По его словам, Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало сыграли "особую роль в борьбе с тоталитарным режимом в своей стране" и достойны стать лауреатами.