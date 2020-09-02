Ситуацию в Республике Беларусь обсудили в Москве

Россия выступает против любого вмешательства в ситуацию в Республике Беларусь, не планирует контактов с представителями оппозиции и не видит необходимости в организации внешнего посредничества для диалога между властью и ее оппонентами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Сергей Лавров, глава МИД России: "Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Белоруссии со стороны ряда зарубежных государств и одновременно открыто оказывают поддержку оппозиции, недовольной итогами президентских выборов. И стране, и народу, и руководству Белоруссии навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по лини ОБСЕ, которая сама переживает глубокий кризис и нуждается в реформировании".

По словам Лаврова в Беларуси находятся около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории. Российская сторона так же отмечает активность военных НАТО у границ Белоруссии. Владимир Макей прямо объявил, что стране удалось избежать украинского сценария.

Владимир Макей, глава МИД Республики Беларусь: "Совершенно очевидно, что предотвращена попытка реализации агрессивного сценария цветной революции, осуществляемой по самым современным методикам. Хочу поблагодарить российскую сторону за выдержанную, взвешенную и последовательную позицию в поддержке суверенитета и независимости Беларуси, за союзнические шаги по неприятию внешнего воздействия на нашу страну".

Волна протестов в Беларуси поднялась после прошедших там президентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, с чем не согласилась оппозиция и обвинила власть в массовых фальсификациях. Россия, в отличие от ряда европейских стран, признала результаты голосования. Соперница Лукашенко Светлана Тихановская покинула страну. В ООН заявили о случаях пыток и и жестоком обращении с людьми в ходе протестов и призвали прекратить насилие.