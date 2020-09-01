Республика Беларусь: протесты и санкции

"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора", - так президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прокомментировал действия Стран Балтии, которые по словам политика, следовали указаниям более матерых государств. Последние, отметил Лукашенко, понимают опасность конфликта с республикой из-за возможного закрытия белорусской границы для западных товаров. Ранее на фоне не прекращающихся в белорусских городах протестов Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц, включая Лукашенко.

Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии: "Для наших национальных санкций, направленных непосредственно против белорусских чиновников, было две причины: первая - массовая фальсификация итогов голосования на президентских выборах, вторая - применение насилия в отношении участников мирных протестов".

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичус в интервью Euronews сказал, что Балтийские страны хотели бы, чтобы Европейский Союз действовал оперативно.

Линас Линкявичюс, глава МИД Литвы: "Евпопейский Союз должен принимать меры своевременно. Не так, чтобы это было слишком мало, слишком поздно. Иногда механизм (принятия решений) очень сложен, и мы понимаем, что все это требует времени. Мы так же осознаем, что проблемы и обеспокоенность существуют не только по поводу Беларуси. Все это ясно. Но и наш довод на самом деле очень важен - мы говорим о европейцах, живущих на территории Европы".

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Евросоюз. Попытки ЕС исполнять свои "приговоры" путем введения санкций и прочих угроз недопустимы в современном мире, в частности, заявил Лавров. "К сожалению, эти повадки проявляются у ЕС, у соседей Республики Беларусь прежде всего, которые хотят на свою жесткую "антилукашенковскую" платформу затянуть всех членов ЕС".