Компания Airbus представила три прототипа "чистых" самолётов

Компания Airbus представила в понедельник три прототипа самолётов с нулевым уровнем выбросов углекислого газа. Их коммерческое производство должно начаться в 2035 году. Один из крупнейших мировых авиастроителей заявил, что выпуск лайнеров с водородным двигателем для него теперь - "стратегическое направление".

"Кризис показал нам, что абсолютным приоритетом является не только безопасность, но и здоровье, здоровая окружающая среда,- заявила на презентации технический директор концерна Грация Виттадини. - Наша компания подтверждает свою приверженность этому и обещает вывести на рынок самолёт с нулевыми выбросами СО2".

Первый прототип классических очертаний с турбореактивным двигателем. Он будет вмещать от 120 до 200 пассажиров, дальности его полёта - более 3500 километров.

Под влиянием сокращения авиаперевозок, вызванных пандемией коронавируса, а также в стремлении сделать воздушный транспот экологически чистым, Airbus не намерен упускать "исторический момент": "Да, мы хотим быть первыми. Первыми, кто придумает и реализует такой революционный проект, - заявила также Виттадини. - Это прекрасно согласуется с тем, что г-жа Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе в Европарламенте о стремлении сделать Европу континентом, который ставит перед собой устойчивые и амбициозные цели, когда речь заходит об обеспечении долгосрочного развития".

Второй прототип - это региональный турбовинтовый самолёт, который сможет перевозить до 100 пассажиров на расстояние в 1800 километров. Ну а третий обозреватели уже назвали "летающим крылом". Именно здесь будут размещаться криогенные резервуары для хранения водорода.