Корпорация Airbus отчиталась об убытках за второй квартал

Европейская авиастроительная корпорация Airbus отчиталась о чистом убытке за второй квартал. Он составил 1 миллиард 200 миллионов евро. Выручка компании за это же время упала на 55% - до 8 миллиардов 300 миллионов евро. Результаты оказались хуже прогноза аналитиков. Airbus так же сообщил о сокращении производства своей самой популярной модели, A350 - до пяти самолетов в месяц.

По словам главы корпорации Гийома Фори, влияние кризиса, связанного с пандемией коронавируса, стало особенно заметно во втором квартале, когда продажи коммерческих самолетов снизились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Мы столкнулись с трудной ситуацией, и впереди нас ждет неопределенность. Но мы считаем, что принятые нами решения позволили нам занять правильную позицию для работы в эти непростые для нашей отрасли времена", - заявил Фори.

Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира.В начале июля корпорация объявила о планах сократить 15 тысяч рабочих мест, что вызвало волну протестов сотрудников компании в Испании и Германии.