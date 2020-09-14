Airbus: сотрудникам концерна грозит вынужденное увольнение

Генеральный директор европейского авиастроительного концерна Airbus Гийом Фори предупредил сотрудников компании о возможных грядущих вынужденных увольнениях. Причина - вызванный пандемией коронавируса кризис, от которого авиаотрасль не может оправиться. Профсоюзы и правительство Франции призвали руководство Airbus избежать таких мер. В корпорации настроены пессимистично и отмечают, что кризис по всей вероятности будет более глубоким и продолжительным, чем ожидалось.

В целом планируется сократить 15 тысяч рабочих мест. Во Франции и Германии по пять тысяч. В Испании от 900 до 1600.

Очередной этап реструктуризации планирует и Boeing. На фоне санитарного кризиса и введенном в целом ряде стран карантине, американская корпорация пострадала от потерь в связи с отменой сотен заказов. В апреле в компании заявили о намерении сократить 10% своего штата. Но этого, судя по всему, оказалось недостаточно, чтобы выжить в новой реальности.