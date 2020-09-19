На Грецию обрушился циклон

Мощный средиземноморский циклон, обрушившийся на Западную Грецию, привел к сбоям в электроснабжении на островах в Ионическом море и подтоплению домов. Он сопровождался штормовыми ветрами и сильными ливнями. Больше всего пострадали острова Закинф, Кефалония и Итака. Там повреждены линии электропередач, затоплены дороги, подтоплены десятки домов, повалены деревья, затонули яхты.

Как сообщили местные СМИ, циклон также принес сильные ливневые дожди и вызвал наводнения в центральной части страны. По последним данным, там погиб один человек, двое пропали без вести.

Ураган также привел к перебоям в судоходном сообщении. Береговая охрана Греции начала в пятницу крупную поисково-спасательную операцию у побережья Мессинии после того, как власти получили сигнал SOS с судна, на борту которого находились несколько десятков пассажиров. Судно, предположительно перевозящее нелегалов в Италию, попало в шторм у берегов полуострова Пелопоннес.