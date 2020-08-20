Греция запрещает вечеринки на курортах

В Италии за последние сутки зафиксировано 640 случаев заражения коронавирусом: новый антирекорд с начала мая, когда стран приступила к постепенному ослаблению карантинных мер. Теперь власти говорят о возвращении ограничений: по всей Италии закрываются дискотеки и танцполы, во многих местах обязательно ношение масок на улице. Кроме того, правительство не исключает введения "точечной" жёсткой изоляции в тех районах, где ситуация ухудшается.

Британская полиция опубликовала ночную съёмку участка в Манчестере, где была организована массовая вечеринка, нарушающая все правила дистанцирования. Хозяевам дома выписан штраф, а на участок в течение трёх месяцев запрещён доступ всем, кроме владельцев и съёмщиков.

А в Румынии — протесты против ужесточения мер. На манифестацию вышли владельцы и сотрудники кафе и ресторанов. Они требуют отменить запрет на обслуживание посетителей в помещениях. Они заявляют, что отрасль на грани полного коллапса — за последние месяцы 40% заведений вынуждены были прекратить работу.

Власти Греции запретили массовые собрания и вечерники в самых популярных курортных регионах: на полуострове Халдкидики и острове Миконос. Запрет вступает в силу с пятницы и будет действовать минимум 10 дней.