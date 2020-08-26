Греция расширяет свои морские границы

Греция приняла решение расширить границы своих территориальных вод в средиземноморье (а именно - в Ионическом море) с 6 до 12 миль. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в ходе дебатов в парламенте, посвященных ратификации соглашений с Италией и Египтом о разграничении морских зон. Мицотакис отметил, что это решение совершенно законно, и что Афины будут действовать, строго соблюдая международные нормы и право.

"Таким образом, мы расширяем территорию в Ионическом море вплоть до мыса Тенарона на Пелопоннесе, осуществляя наше неоспоримое суверенное право в соответствии со статьей 3 Конвенции ООН по морскому праву. Право, которое наша страна оставляет за собой для применения в будущем и к другим морским районам, и которое наши соседи уже применили в соответствии с Конвенцией, по которой разделительная линия должна пролегать в середине в тех местах, где расстояние между берегами меньше 24 морских миль", - сказал греческий премьер.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас уже проинформировал своих коллег в Италии и Албании об принятом решении и собирается в Тирану, чтобы обсудить с албанским правительством нерешенные вопросы разграничения морских зон.

Афины считают, что подписание соглашения с Египтом и Италией закрапляет право греческих островов на морской шельф. Турция документ не признаёт и направила в этот регион исследовательское судно в сопровождении военных кораблей. Греция привела армию в боевую готовность и заявила, что намерена отстаивать свои суверенные права.