Джонсон: "Второй волны не избежать"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что второй волны эпидемии коронавируса не избежать. Об этом он заявил в пятницу, подчеркнув, что не хочет объявлять в стране второй карантин и останавливать экономику.

По данным британских властей, сейчас ежедневное число заражений в стране составляет около 6 тысяч, что вдвое больше, чем неделей ранее.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Нет никаких сомнений, как я уже говорил несколько недель назад, что нам следует этого ожидать. И теперь мы наблюдаем приближение второй волны. Мы видели это во Франции и Испании, по всей Европе. Это действительно так, и, боюсь, мы неизбежно увидим это и в нашей стране. Я вообще не хочу вводить второй национальный карантин. Это крайняя мера, которой никто не хочет. Я вообще не хочу идти на более серьезные ограничения".

Тем временем новый - третий - уровень ограничений в связи с распространением коронавируса был введен в Ирландии. В Дублине и его окрестностях запрещены собрания более чем шести человек в закрытых помещениях и пятнадцати - на улице. Нельзя без крайней необходимости покидать столицу и окрестные округа, а также приезжать туда из других областей. Исключение составляют лишь рабочие поездки.