Британский премьер Борис Джонсон выписан из больницы - Даунинг-стрит

Глава британского кабинета министров Борис Джонсон выписан из больницы. Коронавирусную инфекцию у 55-летнего премьер-министра обнаружили 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней. Вечером 6 апреля премьер был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия и провел там три дня. В четверг вечером Джонсона перевели обратно в обычную палату, так как ему стало лучше. Сообщается, что премьер не сможет немедленно вернуться к работе.