В ЕС недовольны демаршем Бориса Джонсона

Бракоразводный процесс между Великобританией и ЕС вновь в тупике. На этой неделе Лондон сделал заявление, которое в очередной раз фактически свело на нет все достигнутые ранее договоренности. Речь идет о разработке нового билля, в котором четко прописано, что Великобритания будет соблюдать свои внутренние торговые соглашения, даже если они будут противоречить международному праву - читай таможенному соглашению с ЕС.

9 сентября британское правительство опубликовало законопроект о внутренних рынках, который должен регулировать отношения между административными частями Соединенного Королевства после того, как в конце 2020 года закончится переходный период Brexit и страна окончательно выйдет из Евросоюза.

В тексте говорится, что его пункты будут иметь силу, "несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или национальным правом".

"Моя задача — не только сохранить целостность Соединенного Королевства, но и защитить мирный процесс в Северной Ирландии. И для этого нам нужна определенная страховка - чтобы защитить нашу страну от каких-либо радикальных или нерациональным мер", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Именно статус Северной Ирландии, а точнее ее границы является яблоком раздора между ЕС и Великобританией. Ранее стороны договорились, что Северная Ирландия, являясь субъектом британского таможенного пространства, одновременно будет иметь доступ к единому рынку ЕС. Лондон и Брюссель подписали соответствующий протокол. Однако теперь получается, что Великобритания будет иметь возможность нарушать этот протокол, если сочтет необходимым.

В Евросоюзе данный шаг восприняли, как политический афронт и заявили, что "это равнозначно выходу из сделку, поскольку явно будет нарушено международное право и взаимное доверие сторон".

Как отмечают наблюдатели, даже по меркам "брексита" нынешний вираж Лондона выглядит весьма странно. Более того, скандал докатился до США. Спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси предупредила, что проголосует против против заключения соглашения о свободной торговле с Великобританией, если та не будет соблюдать международное право.

Формально Великобритания покинула ЕС еще в феврале, но так называемый переходный период действует до конца текущего года. За это время Брюссель и Лондон должны были окончательно урегулировать все спорные вопросы. Однако перед финишной чертой переговоры вновь оказались в тупике.