Борис Джонсон обратился к нации

Чтобы заставить британцев соблюдать ограничения, власти готовы прибегнуть к крайним мерам, дабы избежать повторного общенационального карантина. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своём телеобращении к нации во вторник вечером.

Выступая ранее в Палате общин британского парламента, Джонсон объявил о введении новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, в том числе и увеличение размера штрафов за их несоблюдение. В телеобращении он призвал сограждан проявить здравый смысл и быть дисциплинированными.

"В глубине души я не хочу навязывать эти требования или ущемлять чью-либо свободу, - сказал британский премьер. - Но если сейчас мы не примем эти меры, то мы рискуем впоследствии быть вынужденными ввести ещё более жёсткие ограничения".

Среди объявленных мер - обязательное ношение масок в такси и общественном транспорте. Бары и рестораны будут закрыты с 10 вечера до 5 утра. Собираться группами больше 15 человек британцам запрещено, а стадионы в октябре так и не откроются.