"Приехать легально невозможно"

Великобритания приостановила отправку нового чартерного рейса, который должен вернуть приехавших на остров нелегалов в Испанию. Согласно действующему сейчас Дублинскому соглашению, за судьбу мигрантов отвечает та страна, через которую они прибыли в ЕС.

Таг Энрайт, Euronews:

"Вылет самолёта в Испанию задержали по решению суда: адвокаты указали на историю 11 сирийцев, которых несколько недель назад отправили в Испанию. Выяснилось, что там миграционная система перегружена, эти люди не получили ни какой поддержки и оказались на улице. Суд решил, что МВД Великобритании обязано защитить других от такой судьбы".

Среди тех, кто пока остаётся в Великобритании — Хасан и его братья. Они родились в Саудовской Аравии, в семье наёмного рабочего из Йемена. Когда отец потерял работу и право проживания, семья решила не возвращаться в Йемен, где идёт гражданская война, а дети всё равно там были только один раз.

"Мы подавали документы в США, в Европу, но везде нам отказывали. Легальным путём переехать невозможно", — рассказывает Хасан.

До Великобритании они добирались через весь мир: в Турцию, потом в Эквадор, где контрабандисты согласились привезти их в Испанию за 10 тысяч долларов. Уже оттуда они попали в Нидерланды, где и сели на лодку через Ла-Манш.

"Лодка не была рассчитана на такое количество людей, а тот, кто управлял ей, понятия не имел о том, как это надо делать. Береговая охрана заметила нас, мы стали кричать, но лишь спустя четыре или пять часов они наконец подошли к нам и спросили, нужна ли нам помощь".

Еврокомиссия накануне объявила о планах отказаться от Дублинского соглашения, хотя ещё неизвестно, сумеют ли страны ЕС найти новое устраивающее всех решение. Но для Великобритании оно в любом случае прекратит действовать 31 декабря, когда закончится переходный период "брексита".