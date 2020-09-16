ЕС кардинально пересмотрит миграционную политику

Евросоюз кардинально пересмотрит свою миграционную политику: об этом в рамках речи "О положении Союза" заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Проект нового пакта будет представлен уже на следующей неделе.

По словам фон дер Ляйен, договор должен стать "более европейским" и более гуманистическим. Среди прочего, Брюссель намерен упразднить Дублинское соглашение, которое возлагает ответственность за размещение мигрантов на ту страну, через которую они въехали в Евросоюз. Вместо этого разработают общий механизм распределения миграционных потоков — который будет одновременно заниматься и вопросами возвращения нелегалов обратно: ЕС должен выработать чёткие критерии — кто имеет право на убежище, а кто нет.

Противники проекта, в том числе представители правых партий, заявляют, что все подобные предложения уже выдвигались в той или иной форме за пять лет миграционного кризиса, но единого подхода страны ЕС выработать так и не смогли.

Беатрикс фон Шторх, "Альтернатива для Германии":

"Мы уже приняли сотни тысяч человек, а придётся принять ещё больше. Таким путём решить мировые проблемы невозможно. Да, мы будем помогать, мы должны оказывать гуманитарную помощь, строить лагеря беженцев. Это мы можем. Но нужно прекратить принимать людей, потому что дальше их будет только больше".

По данным Евростата, с начала миграционного кризиса в 2015 году в ЕС прибыли 2,5 миллиона человек — но это только те, кто зарегистрировался в итоге официально. Целый ряд стран Южной и Центральной Европы выступают за ужесточение миграционной политики, в том числе из соображений безопасности.