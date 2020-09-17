Следы "Новичка" на бутылке

Соратники Алексея Навального утверждают, что бутылка из-под воды, на которой немецкие специалисты нашли следы "Новичка", взята из гостиничного номера оппозиционера в Томске. На видео в Instagram, снятом, как сообщается, через час после ухудшения состояния Навального, его команда обыскивает номер, чтобы изъять все предметы, с которыми он мог контактировать и отправить в германию для расследования.

Лаборатории во Франции и Швеции также подтвердили, что на бутылке были следы отравляющего вещества нервно-паралитического действия, которое , по утверждениям Британии, использовался в 2018 году в Солсбери. Организация по запрещению химического оружия в Гааге также намерена провести анализ образцов.

Москва свою причастность к возможному отравлению Навального отрицает. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк заявил, что если бы яд действительно был на бутылке в гостиничном номере, то это привело бы к смерти и самого оппозиционера, и всех, кто к ней прикасался.

Ринк также отметил, что все бутылки с водой одинаковы, и отравленная бутылка могла быть подготовлена в другом месте.

Состояние Алексея Навального, который находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", улучшается.