Алексей Навальный госпитализирован в Берлине

Берлинская университетская клиника Шарите приняла на лечение Алексея Навального и приступила к диагностике его состояния. После ее окончания с разрешения близких пациента лечащие врачи сделают заявление о заболевании и дальнейших шагах по лечению.

Як Бизил, глава фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку Навального из Омска в Берлин, заявил, что Навальный хорошо перенёс полёт и его состояние не ухудшилось. В Берлин вместе с ним прилетела и его жена Юлия.

Врачи омской Больницы скорой медицинской помощи №1, где Алексей Навальный находился с четверга по пятницу, заявили о готовности предоставить немецким коллегам всю необходимую информацию о предыдущем этапе лечения. Основной диагноз омских врачей – нарушение углеводного баланса. Проведенные ими анализы не выявили в организме Навального наличие ядов. В его моче были найдены только следы алкоголя и кофеина.

На том, что Навального могли отравить в аэропорту Томска, настаивают люди из его окружения, в том числе пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, сопровождавшая его в поездке.