Навальный полностью пришел в себя - ТАСС/Spiegel

Алексей Навальный полностью пришел в себя. Он уже может говорить и помнит детали происходившего в самолете. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. В статье также говорится, что оппозиционный политик физически может восстановиться, как минимум, на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью.

Полиция Берлина усилила охрану в клинике Charite, где находится Навальный, что может быть связано, считает издание, с тем, что он может принимать больше посетителей.

Вместе с тем, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш написала в Twitter, что статья во многом преувеличена.

"В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", - отметила Ярмыш.

Навальному стало плохо на борту самолета, который летел 20 августа из Томска в Москву. Пилоты приняли решение об экстренной посадке в Омске. Политика тут же госпитализировали. Он впал в кому. Омские врачи заявили, что у Навального произошло нарушение обмена веществ.

Через два дня его перевезли в берлинскую клинику. Немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".