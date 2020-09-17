Белорусская оппозиция выдвинута на премию Андрея Сахарова

Белорусская оппозиция, "представленная Координационным советом и рядом оппозиционных фигур во главе со Светланой Тихановской", выдвинута на премию Андрея Сахарова. С инициативой выступила крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия. Ранее такое же предложение поступило от Прогрессивного альянса социалистов и демократов.

Краткий список номинантов будет утвержден в октябре, а объявление лауреатов и вручение премии состоятся в ноябре на сессии Европарламента.

Координационный совет оппозиции был создан в середине августа вскоре после того, как в Беларуси вспыхнули акции протеста. По словам членов КСО, их цель — обеспечение мирного трансфера власти. Сейчас многие лидеры белорусской оппозиции либо находятся в заключении (Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Сергей Тихановский, Максим Знак), либо были вынуждены уехать за границу (Светлана Тихановская, Валерий Цепкало с супругой).

Премия "За свободу мысли" была учреждена Европарламентом в 1988 году в честь советского ученого, диссидента Андрея Сахарова. Она вручается лицам, внесшим "исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару".

В разные годы на премию номинировались группа Pussy Riot, бывшая украинская летчица Надежда Савченко, белорусский оппозиционер Алесь Беляцкий и российский оппозиционный политик Борис Немцов. В 2018 году ее лауреатом стал осужденный в России за терроризм кинорежиссер Олег Сенцов.

На прошлой неделе бывший глава Евросовета Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию мира.