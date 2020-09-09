Обыски и задержания в Беларуси

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала обращение к жителям России. Видео опубликовано в телеграм-канале «Пул первой».

"Уважаемые граждане России! Народы Беларуси и России всегда были соседями и близкими друзьями, - говорится в нём в частности. - Я уверена, что останутся такими и впредь. К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко...

Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу. Мы не забудем ни один из жестов или акций солидарности. Спасибо вам за это! Российские независимые журналисты и блогеры, отдельно благодарю вас за внимание к происходящему в нашей стране, за готовность объективно и честно освещать события в Беларуси. Это правда помогает снижать эффект государственной пропаганды, помогает нам сохранять дружеские отношения, мешает попыткам настроить наши народы друг против друга. Давайте не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами, а нечестным политикам — ударить по интересам как Беларуси, так и России. Поддержите белорусский народ."