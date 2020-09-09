Обыски и задержания в Беларуси

Обыски и задержания в БеларусиКомментарии
Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на Володарского, сообщил TUT.BY её отец Александр Колесников. «Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — сказал Колесников.
В среду утром стало известно о предполагаемом задержании Максима Знака, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Позже поступили сообщения о том, что неизвестные пытаются проникнуть в квартиру Светланы Алексиевич, а дома у Марии Колесниковой и ее адвоката идут обыски. Мы следим за последними новостями.
танки, грубо говоря, будут под Смоленском. И, конечно, Россия категорически этому воспрепятствует... И во что мы превратим Беларусь? В театр военных действий. Столкновение между Россией и блоком НАТО. Мы этого хотим?" - задал
риторический вопрос Лукашенко.
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала обращение к жителям России. Видео опубликовано в телеграм-канале «Пул первой».
"Уважаемые граждане России! Народы Беларуси и России всегда были соседями и близкими друзьями, - говорится в нём в частности. - Я уверена, что останутся такими и впредь. К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко...
Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу. Мы не забудем ни один из жестов или акций солидарности. Спасибо вам за это! Российские независимые журналисты и блогеры, отдельно благодарю вас за внимание к происходящему в нашей стране, за готовность объективно и честно освещать события в Беларуси. Это правда помогает снижать эффект государственной пропаганды, помогает нам сохранять дружеские отношения, мешает попыткам настроить наши народы друг против друга. Давайте не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами, а нечестным политикам — ударить по интересам как Беларуси, так и России. Поддержите белорусский народ."
республики Александр Лукашенко в интервью российским СМИ. "Если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью, а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве - Запад , белорусская армия - 60 тыс. штыков, 65 [тыс.], - она вступает в войну, - сказал Лукашенко. - И российская группировка, она тоже прописана по плану, которая нас поддерживает, она с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности".
Андрею Шведу 47 лет, он выходец из Гомельской области. Окончил БГУ, после чего два года работал в прокуратуре Минска, затем перешел на повышение в Генпрокуратуру.
С 2006 по 2010 год работал начальником юридического управления Государственного секретариата Совбеза Беларуси, затем год занимал пост заместителя генерального прокурора. В 2012 году занял пост первого заместителя председателя Следственного комитета, а через год стал председателем Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.Швед известен тем, что возглавлял комиссию, расследующую обстоятельства взрыва в метро в апреле 2011 года — тогда он занимал должность заместителя генерального прокурора.
Предшественник Шведа Александр Конюк проработал в должности Генерального прокурора 9 лет.
20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети. Отец Колесниковой предположил, что Мария задержана по этому делу.
правовой статус на данный момент неизвестен.
В пресс-службе также сообщили, что утром в среду стало известно об
обыске в квартире другого члена президиума КС Марии Колесниковой, а также её адвоката.