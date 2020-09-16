Марии Колесниковой предъявлены официальные обвинения

Белорусский следственный комитет официально предъявил обвинения одному из лидеров протестного движения Марии Колесниковой. Ей грозит до 5 лет тюрьмы по статье о публичных призывах к захвату власти. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что именно с такой целью создан Координационный совет по трансферу власти, в президиум которого входит Колесникова. Оппоненты Лукашенко эти претензии отвергали, настаивая на том, что добиваются мирного разрешения кризиса, и безуспешно призывая его к диалогу.

Колесникову задержали 7 сентября: о её похищении людьми в штатском сообщили свидетели, после чего соратники Колесниковой не могли с ней связаться. На следующий день, как заявляли в правоохранительных органах, она оказалась в одной машине с членами Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым, которые, якобы, прорывались через границу на Украину. Согласно версии, которую представлял Александр Лукашенко, Колесникову вытолкнули из автомобиля, после чего её задержали.

Кравцов и Родненков, в свою очередь, рассказали, что их принудительно депортировали, а Колесникову не смогли выдворить, поскольку она порвала свой паспорт. Ранее она неоднократно заявляла, что не намерена покидать страну. О принудительной депортации как об одном из методов борьбы с противниками Лукашенко до этого сообщали другие оппозиционные политики и активисты.

Единственным членом президиума Координационного совета, который остался на свободе на территории республики, после задержания Колесниковой стала лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.