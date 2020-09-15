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Брюссельское бюро

Евродепутаты ратуют за санкции против белорусских властей

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 Jack Parrock
Евродепутаты ратуют за санкции против белорусских властей
Авторское право  AFP
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В Европарламенте звучали во вторник призывы к принятию ограничительных мер в отношении белорусских властей.

«Нам нужны широкие адресные санкции, в том числе против самого Лукашенко", - сказала Кати Пири из Нидерландов.

Евродепутаты хотят запретить связанным с президентам компаниям и частным лицам поездки и заморозить их активы в ЕС. Тем самым выражается поддержка демонстрантам, подвергшимся избиениям и пыткам после выборов в Беларуси 9 августа, которые Евросоюз посчитал сфальсифицированными.

В Брюсселе разрабатываются санкции против Минска. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике надеется на их вступление в силу до встречи лидеров ЕС в конце следующей недели:

«Мы хотим сохранить доверие к Европе, - сказал Жозеп Боррель. - Мы стараемся применять постепенный подход, и если ситуация ухудшится, будут рассмотрены дополнительные санкции».

Многие евродепутаты с сожалением отметили, что противоположную позицию занял президент России Владимир Путин, который принял белорусского коллегу в Сочи и обещал ему денежные кредиты.

Белорусский журналист и приглашенный научный сотрудник Атлантического совета осуждает тех в Евросоюзе, кто общался с Александром Лукашенко как с законным главой государства:

«По сути, европейские политики помогали Лукашенко в течение многих лет, они встречались с Лукашенко, они давали ему деньги, они торговали с ним, - сказал Франак Вячорка. - Так что репрессии произошли в августе отчасти по вине Европейского Союза».

На следующей неделе на саммите ЕС Польша представит экономический план, который будет предложен Беларуси в обмен на проведение свободных и справедливых повторных выборов. Законодатели в Брюсселе, которые его одобрят, рискуют быть обвинёнными Москвой во вмешательстве в дела Минска.

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