"А завтра весь мир" - фильм о насилии во имя толерантности

Насколько оправдано насилие в борьбе с насилием? Ответить на этот вопрос попытались авторы картины "А завтра - весь мир" (And Tomorrow the Entire World).

Эта социально-политическая драма рассказывает о противостоянии радикальных группировок в современной Германии. С одной стороны неонацисты, с другой - движение "антифа", в ряды которого вливается студентка Луиза.

Девушка горит желанием бороться против расизма и нетерпимости, однако осознает, что ее новые единомышленники далеки от идеалов пацифизма и часто прибегают к отнюдь не мирным методам борьбы.

По оценкам критиков, речь идет об одном из наиболее ярких и противоречивых фильмов германского кинематографа за последние несколько лет. Не случайно лента была отобрана в основную программу Венецианского кинофестиваля.

"Проблема нетерпимости остро стоит в Германии, - говорит режиссер фильма Джулия фон Хайнц. - Если посмотреть сводку убийств на почве расизма за последние несколько лет, то речь идет о десятках случаев. Мы хотели привлечь внимание к этим жертвам, которые были убиты только из-за их цвета кожи".

По ее словам, картина ставит весьма непростой вопрос: как можно бороться с неонацистской идеологией, которая в современной Германии проникает все глубже. А главное - можно ли оправдать насилие благими намерениями?