Венеция: очень "высокая вода"

Почти весь центр Венеции затоплен из-за проливных дождей, уровень воды в среду, как предупреждает муниципалитет, может подняться выше полутора метров.

Под водой скрылась площадь св. Марка, затоплен и одноимённый собор.

В крипте и базилике вода находится на отметке 110 см.

Власти города закрыли школы и детские учреждения. Но жизнь в городе не замерла.

Для туристов aqua alta, то есть "высокая вода", как говорит один из венецианцев, одно из развлечений.

"Им очень нравится гулять в резиновых сапогах по деревянным настилам, а для нас наводнение - это проблема, мой дом во время "высокой воды" всегда подтапливает".

Приезжие обзавелись соответствующей экипировкой.

Эта туристка говорит, что "в Венеции все - искусство, даже покупки в магазинах, а дождь придает этому еще большее очарование".

Мэр Венеции не разделяет этих восторгов, в своем микроблоге Луиджи Бруньяро сообщил, что намерен созвать экстренное заседание муниципалитета и объявить в городе режим ЧС.