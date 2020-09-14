Лихие 90-е: 27-летний Доминик Тим выигрывает US Open

Доминик Тим впервые поднимает чемпионский трофей победителя турнира "Большого шлема". В финале US Open австрийский теннисист на тай-брейке пятого сета - 8:6 - сломил сопротивление Александра Зверева из Германии. "Жаль, что в таких матчах нельзя объявить сразу двух победителей", - сказал австриец после завершения марафонского финала.

27-летний Тим стал первым теннисистом в Открытую эру, отыгравшимся в финале US Open со счета 0:2 по сетам, и первым чемпионом турнира Большого шлема, родившимся в 90-е годы.

Ранее Тим уже играл в трех финалах турниров "Большого шлема", однако дважды уступил Рафаэлю Надалю и один раз - Новаку Джоковичу. Надаль Нью-Йорк не приехал, а Джокович был дисквалифицирован по ходу турнира за неспортивное поведение.