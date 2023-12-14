Симона Халеп: "Худший год в моей спортивной жизни"

By Euronews

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп, уличенная в употреблении допинга, рассчитывает на отмену дисквалификации. Об этом она рассказала в интервью Euronews

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Мир под ногами Симоны Халеп рухнул в прошлом году, когда она была уличена в употреблении допинга.

Двукратной победительнице турниров "Большого шлема" запрещено заниматься теннисом до 2026 года, но она надеется, что это решение будет отменено Спортивным арбитражным судом.

Слушания по ее делу были назначены на февраль после того, как Международное агентство по честности в теннисе установило, что она намеренно принимала препараты, улучшающие спортивные результаты.

Халеп утверждает, что этот вердикт несправедлив.

Симона Халеп, двукратная чемпионка турниров "Большого шлема": "Совершенно ясно, что это было загрязнение. За три дня до положительного анализа мочи я сдавала кровь и мочу с отрицательным результатом. Мне с самого начала сказали, что там очень, очень малое количество этого вещества, запрещенного вещества, и за эти три дня я не могла принимать допинг.

У меня никогда не было намерения сделать что-то плохое или что-то неуважительное по отношению к этому виду спорта, потому что я его глубоко уважала и посвятила ему свою жизнь. У меня другие принципы, поэтому я и не думала жульничать в теннисе".

В прошлом месяце в этой истории произошел еще один поворот, когда тренер Симоны Патрик Муратоглу после года молчания признался, что его техническая команда виновата в том, что дала Халеп загрязненный коллаген.

Теннисистка выразила огромное облегчение по поводу этого откровения, поскольку оно может оказаться решающим для ее возвращения на корт.

Симона Халеп: "Именно поэтому вы и нанимаете людей - потому что вам нужна информация, вам нужно прогрессировать. Я всегда верила в это, но сейчас мое доверие немного подорвано. Я не знаю, как все сложится в будущем, смогу ли я снова доверять. Наверное, мне нужно учиться, потому что это мой принцип в жизни: если ты нанимаешь кого-то и работаешь с этим человеком, ты должен ему доверять".

Полную версию интервью с Симоной Халеп смотрите на Euronews в пятницу с 22.00 (СЕТ).