Янник Синнер - победитель US Open

Итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира, одержал победу над американцем Тейлором Фритцем и завоевал титул чемпиона US Open.
Янник Синнер и Тейлор Фриц встретились в воскресенье в Нью-Йорке в мужском финале US Open в Нью-Йорке. Игра продолжалась 136 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Синнера.
Он выполнил шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из двенадцати. На счету его соперника десять подач навылет, четыре допущенные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Это шестой титул в карьере 23-летнего итальянца, а победа стала для него 55-ой по счёту в сезоне.
Ранее Янник выиграл также Открытый чемпионат Австралии ( в финале он одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым), став таким образом первым теннисистом, завоевавшим два титула Большого шлема в одном сезоне после аргентинца Гильермо Виласа, который добился такого результата в 1977 году.
В Нью-Йорк итальянец прибыл после того, как в марте провалил два теста на допинг, но избежал дисквалификации. Ему удалось доказать случайное попадение запрещенного вещества в организм.
"Этот период моей карьеры был непростым, - сказал спортсмен, посвятивший победу своей тёте, - но меня поддерживают моя команда и семья".
Накануне в женском одиночном разряде победительницей турнира стала белорусская теннисистка Арина Соболенко. Она обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 7:5.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации Сабаленко занимает второе место. Это её первый триумф на US Open в одиночном разряде. Но она дважды выиграла турнир Большого шлема Australian Open (2023, 2024). В парном разряде Арина выиграла US Open в 2019 году, а Australian Open в 2021.