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Янник Синнер - победитель US Open

Теннисист Янник Синнер, первая ракетка мира, выигравший титул чемпиона US Open
Теннисист Янник Синнер, первая ракетка мира, выигравший титул чемпиона US Open Авторское право Julia Nikhinson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Julia Nikhinson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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Итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира, одержал победу над американцем Тейлором Фритцем и завоевал титул чемпиона US Open.

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Янник Синнер и Тейлор Фриц встретились в воскресенье в Нью-Йорке в мужском финале US Open в Нью-Йорке. Игра продолжалась 136 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Синнера.

Он выполнил шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из двенадцати. На счету его соперника десять подач навылет, четыре допущенные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Это шестой титул в карьере 23-летнего итальянца, а победа стала для него 55-ой по счёту в сезоне.

Ранее Янник выиграл также Открытый чемпионат Австралии ( в финале он одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым), став таким образом первым теннисистом, завоевавшим два титула Большого шлема в одном сезоне после аргентинца Гильермо Виласа, который добился такого результата в 1977 году.

В Нью-Йорк итальянец прибыл после того, как в марте провалил два теста на допинг, но избежал дисквалификации. Ему удалось доказать случайное попадение запрещенного вещества в организм.

"Этот период моей карьеры был непростым, - сказал спортсмен, посвятивший победу своей тёте, - но меня поддерживают моя команда и семья".

Накануне в женском одиночном разряде победительницей турнира стала белорусская теннисистка Арина Соболенко. Она обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 7:5.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Сабаленко занимает второе место. Это её первый триумф на US Open в одиночном разряде. Но она дважды выиграла турнир Большого шлема Australian Open (2023, 2024). В парном разряде Арина выиграла US Open в 2019 году, а Australian Open в 2021.

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