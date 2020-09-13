Греция-Турция: Помпео за "дипломатическое разрешение" спора

К дипломатическому разрешению противостояния между Грецией и Турцией вокруг запасов энергоресурсов в Восточном Средиземноморье призвал в субботу в Никосии госсекретарь США.

По итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом Майкл Помпео заявил, что военная напряженность между двумя союзниками по НАТО на руку лишь врагам альянса, "желающим раскола в трансатлантическом единстве".

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимися операциями Турции по разведке природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, над которыми установлена юрисдикция Греции и Кипра", - заявил Помпео в частности.

Премьер-министр Греции в ответ подчеркнул, что "пришло время укрепить вооруженные силы страны". Выступая в субботу с программной речью по экономическим вопросам в Салониках, Кириакос Мицотакис пояснил, что Греция приобретет 18 новых французских многоцелевых истребителей Rafale, четыре фрегата, а также примет в ряды вооруженных сил 15 тысяч человек.

"Пришло время укрепить Вооруженные силы как залог обеспечения безопасности страны. Это - наше обязательство перед греками, которым придется понести расходы", - добавил он.

В свою очередь президент Турции, выступая в субботу в Стамбуле, призвал Франции "не искать повода для ссоры", пытаясь разрешить проблемы в Восточном Средиземноморье.

"Франция часто стоит на повестке дня. Я не хотел называть имен, но вынужден, потому что французский президент часто упоминает меня. Он говорит: "У нас проблемы с Эрдоганом". Господин Макрон, проблемы со мной у Вас только начинаются!" - заявил под бурные аплодисменты сторонников Эрдоган.

По словам турецкого президента, Париж "не имеет права преподавать урок человечности" Анкаре, поскольку виновен в гибели "миллионов людей в Африке".

За последние недели президент Франции неоднократно выражал поддержку Греции, выступающей против меморандума о разграничении морских зон в Восточном Средиземноморье между Анкарой и заседающим в Триполи ливийским правительством.

Греция заключила этим летом с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Анкара заявила, что не признает соглашение, и направила свое исследовательское судно OrucReis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. Греция тогда привела в боевую готовность вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.