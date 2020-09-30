Папа римский не встретится с Майком Помпео

Италия стала очередным этапом первого с начала пандемии европейского турне госсекретаря США Майка Помпео. Кроме встреч с итальянским руководством он принял участие в симпозиуме, организованном посольством США в Ватикане. Форум посвящён проблемам защиты религиозной свободы.

Папа римский от встречи с госсекретарём отказался. Дипломатическая служба Святого престола объяснила это нежеланием использовать фигуру понтифика в завершающейся предвыборной кампании в США. Но ранее Помпео заявил, что обновив соглашение с Китаем о назначении епископов, Ватикан "ставит под удар свой моральный авторитет".

Джорджия Орланди, Euronews:

"Визит госсекретаря США Майка Помпео в Италию призван укрепить трансатлантические отношения и поднять много важных вопросов. Но китайская тематика, как и всегда во время встреч с итальянским руководством похоже будет доминировать на переговорах, так же как и отношения Вашингтоном и Ватиканом. Что касается Святого Престола, разногласия касаются в частности соглашения между Китаем и Ватиканом о назначении епископов, которое подверглось критике со стороны госсекретаря США".

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