"Марш героев" в Минске: десятки тысяч участников, сотни задержанных

Десятки тысяч противников президента Лукашенко заполнили улицы Минска и других крупных городов Беларуси пятое воскресенье подряд.

Несмотря на попытки силовиков пресечь акцию, получившую название "Марш героев", колонны людей из разных районов столицы вновь собрались у Парка Победы и стелы "Минск - город герой", чтобы выразить несогласие с официальными итогами президентских выборов 9 августа. Далее по проспекту Победителей расположена резиденция президента Лукашенко, у которой неоднократно проходили массовые манифестации.

В районе Парка Победы находились усиленные подразделения ОМОНа. Мобильный интернет в Минске в это воскресенье вновь работал с перебоями.

Разбившись на несколько колонн, собрашиеся обогнули Дворец независимости и выставленные там усиленные кордоны милиции и направились в сторону жилого района Дрозды. Там им дорогу по проспекту Победителей успели перекрыть спешно переброшенные от парка Победы военные грузовики, наряды ОМОНа и не менее четырех водометов, а также машины, оснащенные системой заграждений "Рубеж". Подойдя к ним вплотную, манифестанты остановились и стали скандировать: "Уходи!"

Ранее официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что в связи с акцией протеста перед правоохранительными органами была поставлена задача не допустить проведение мероприятия. По данным МВД, к середине дня "в различных районах столицы были задержаны около 250 человек".

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В городе Бресте правоохранительные органы применили водомет против участников акции протеста, о чём свидетельствуют распространёное телеграм-каналом tut.by видео. Как сообщил портал, водомет был применен на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.

В Гродно, по сообщениям tut.by, в ходе акций протеста были задержаны несколько десятков человек. Портал также сообщил, что акции протеста прошли в Могилеве, Барановичах и Витебске.

Массовыми манифестациями Беларусь охвачена со дня выборов 9 августа, победу на которых, по данным ЦИК, с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Эти цифры вызвали сомнение у противников действующего президента внутри страны, а также на Западе. Светлана Тихановская, набравшая, по официальной версии чуть более 10%, не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения демонстрантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные, как они утверждают, акции.