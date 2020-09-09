Мария Колесникова находится под арестом в минском СИЗО № 1 (её отец - изданию Tut.by)

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится под арестом в минском СИЗО № 1. Об этом изданию Tut.by сообщил её отец Александр Колесников. "Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", — сказал Колесников.

Накануне сторонники оппозиции сообщили, что Марию Колесникову задержали на границе во время "насильственного вывоза на территорию Украины".

Антон Родненков, пресс-секретарь Координационного совета оппозиции, находящийся в Киеве, рассказал, что Колесникову "насильно усадили в машину, на заднее сидение, заблокировав двери так, чтобы она не смогла выйти". "Было ясно, что к ней применяется сила, но она продолжала сопротивляться и кричать, заявляя, что никуда не уедет", - сказал он.

Массовые акции продолжаются в Минске несколько недель. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, десятки пострадали в столкновениях с полицией.