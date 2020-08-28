Минск: задержаны десятки журналистов

В Минске в четверг вечером милиция задержала около 30 журналистов — работников как белорусских, так и зарубежных СМИ, в том числе российских.

Официальный представитель МВД сообщила, что журналисты "не задержаны", а лишь препровождены в отделение для проверки аккредитаций. В течение нескольких часов большинство из них были отпущены. В то же время некоторые сотрудники СМИ сообщили, что от них потребовали удалить фото- и видеоматериалы.

Журналисты освещали новую акцию протеста в центре Минска, которая собрала около тысячи участников и которую — впервые за две недели — милиция разогнала. Задержаны по меньшей мере 180 человек. В то же время, по словам очевидцев, правоохранительные органы действовали достаточно корректно.

На этом фоне Владимир Путин сообщил, что в России сформирован резерв сотрудников правоохранительных органов, который, согласно договорённостям с Минском, может быть отправлен в Беларусь. Российский лидер подчеркнул, что это будет сделано только в том случае, если ситуация в республике совершенно выйдет из-под контроля.