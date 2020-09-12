Женский марш в Минске: десятки задержанных

Белорусский ОМОН провёл жёсткие задержания участниц женской демонстрации протеста на минской площади Свободы. Протестующие вступили в столкновения с омоновцами и с мужчинами в чёрных масках и зелёной форме без знаков различия, пытаясь отстоять своих товарищей.

Nina Baginskaya, 74 ans, l’une des héroïnes de la lutte contre le pouvoir au #Bélarus a failli être arrêtée aujourd’hui. Sauvée par des femmes qui se sont jetées pr la libérer pic.twitter.com/Ad84Yc5s0J — Antoine B (@Presqueprsiden1) September 12, 2020

По данным правозащитной группы "Весна", около 40 женщин были увезены в полицейских фургонах.

"Хватают всех подряд! Они что, думают, всех пересажают, что ли?" - возмущаются демонстранты.

В субооту - 35-й день массовых протестов - около 10 тысяч женщин прошли маршем по улицам белорусской столицы в знак протеста против насилия со стороны правоохранителей и фальсификации результатов выборов главы государства. Они били в кастрюли и сковородки, скандируя лозунги с требованиями отставки президента Александра Лукашенко.

🔴🇧🇾 - Manifestation de femmes dans les rues de #Minsk pour la 35eme journée de mobilisation contre le Président #Lukashenko. #Belaruspic.twitter.com/zxiOgpFPt9 — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) September 12, 2020

У многих в руках были портреты одного из лдидеров оппозиции Марии Колесниковой, которая была помещена под стражу на этой неделе. Адвокат Колесниковой говорит, что ранее её привезли на границу с Украиной, но она порвала паспорт и отказались покидать белорусскую терриорию. Большинство лидеров оппозиции задержаны или покинули страну.

Президент Александр Лукашенко собирается в понедельник отправиться в Сочи для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. От диалога с оппозицей он отказался.

В интервью российским журналистам на этой неделе белорусский президент признал, что, возможно, "немного пересидел" в своём кресле, но отставку исключил. По мнению Лукашенко, белорусскими протестами управляют извне, и только он сейчас сможет защитить страну. При этом он также не исключил, что есть и и внутренние причины для недовольства граждан.