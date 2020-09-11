Технология 5G: стоит ли её бояться?Комментарии
Технология 5G становится реальностью. О ней все говорят, зачастую опасаясь потенциальных последствий для здоровья. Кто за, кто против и почему? Мы попытаемся найти ответы в Швейцарии.
Страны по всему миру спешат установить беспроводную технологию 5-го поколения, но теперь, когда 5G выходит на рынок, все чаще власти тормозят этот процесс. Беспокойство по поводу возможного воздействия беспроводной радиации на организм человека дало почву страхам, спровоцировало фейковые новости и разделило научное сообщество.
Здоровье людей под угрозой?
Швейцария была в первых рядах внедрения 5G, более чем 2000 антенн было изготовлено только в прошлом году, но ввод в эксплуатацию технологии замедляется. Некоторые регионы полностью остановили процесс по санитарным соображениям. В Ньоне, на берегу Женевского озера, Анна Фрушианте указывает на количество новых антенн. Ее беспокоят скрытые эффекты, которые те могут оказать.
Анна обладает электромагнитной сверхчувствительностью, как и около 10% населения Швейцарии. Эта особенность стоила ей прежней работы и вынуждала переезжать с места на место. Она живет с матерью уже больше года, но собирается снова переехать.
Мы все подвержены воздействию электромагнитных волн, но как реагируют наши тела? Электромагнитная сверхчувствительность не признается в Швейцарии болезнью, и ее трудно обнаружить.
Симптомы варьируются от пациента к пациенту, и биологические изменения не всегда очевидны, говорит врач Анны, эксперт по гиперчувствительным пациентам. Долгосрочные эффекты 5G все еще трудно определить.
Как найти универсальные стандарты для 5G?
5G был запущена в 17 странах Европы, включая Швейцарию, Норвегию и Великобританию. Но новая технология, обещающая гиперподключенный мир, тестируется почти по всей Европе.
В Швейцарии 90% территории покрыто стандартной технологией 5G, своего рода усовершенствованной 4G. Протесты и ограничения помешали созданию реальной сети 5G, которая в настоящее время насчитывает около 300 антенн.
Даже международные ограничения стали предметом споров. Каждая страна выбирает свои собственные, следуя европейским рекомендациям. Но разве стандарты облучения все еще гарантируют безопасность людей от воздействия 5G? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Мы провели эксперимент с основателем Stop 5G, чтобы попытаться разобраться. Оливье Боденман, инженер-электрик, измерил уровень радиации прямо в центре Женевы.
Испытания 5G на пчёлах
5G вызвал иррациональные страхи, а также побудил экспертов уделять больше времени исследованиям. Даниэль Фавр — один из сотен ученых, которые считают, что принцип предосторожности должен превалировать. Он подписал обращения в ООН и ЕС с просьбой переоценить влияние 5G на здоровье человека. По его словам, на протяжении десятилетий существуют неопровержимые доказательства того, что электромагнитные волны оказывают влияние, как термическое, так и нетермическое, на живые существа, включая людей.
Он изучает воздействие электромагнитных полей на медоносных пчелах. При помощи двух активных мобильных телефонов, ученый изучает изменения звука, издаваемого пчелами в улье.
Внедрение 5G, безопасного для людей и окружающей среды, будет означать больше времени для независимых исследований и больше внимания будет уделяться тысячам уже опубликованных работ. Вот что рассказал нам Энрико Стура, инженер-электронщик, специализирующийся на молекулярной биофизике. Он изучает воздействие электромагнитных полей на биологические системы.
Только меньшинству людей придется оставить технологии позади, как это сделала Анна, чтобы жить нормальной жизнью. Тем не менее, всем остальным придется ждать четких ответов касательно долгосрочных последствий 5G.