Технология 5G: стоит ли её бояться?

Технология 5G становится реальностью. О ней все говорят, зачастую опасаясь потенциальных последствий для здоровья. Кто за, кто против и почему? Мы попытаемся найти ответы в Швейцарии.

Страны по всему миру спешат установить беспроводную технологию 5-го поколения, но теперь, когда 5G выходит на рынок, все чаще власти тормозят этот процесс. Беспокойство по поводу возможного воздействия беспроводной радиации на организм человека дало почву страхам, спровоцировало фейковые новости и разделило научное сообщество.

Здоровье людей под угрозой?

Швейцария была в первых рядах внедрения 5G, более чем 2000 антенн было изготовлено только в прошлом году, но ввод в эксплуатацию технологии замедляется. Некоторые регионы полностью остановили процесс по санитарным соображениям. В Ньоне, на берегу Женевского озера, Анна Фрушианте указывает на количество новых антенн. Ее беспокоят скрытые эффекты, которые те могут оказать.

Это одна из последних антенн, установленных в Ньоне. Прямо в центре города, в жилом доме. Также недалеко от здания находится лицей, где учатся 16-17-летние подростки Анна Фрушианте жительница Ньона

Анна обладает электромагнитной сверхчувствительностью, как и около 10% населения Швейцарии. Эта особенность стоила ей прежней работы и вынуждала переезжать с места на место. Она живет с матерью уже больше года, но собирается снова переехать.

В середине апреля 2019 года я снова начала не спать ночами. У меня учащалось сердцебиение. И через три дня я была совсем обессилена. Потом кто-то сказал мне, что в Ньоне есть антенна 5G. Я посмотрела на карту, на адрес, и оказалось, что эта антенна находится в 200 метрах от моей спальни. Я положила свою кровать обратно в машину и вернулась спать в лес, как тогда, когда не знала, как защитить себя Анна Фрушианте жительница Ньона

Мы все подвержены воздействию электромагнитных волн, но как реагируют наши тела? Электромагнитная сверхчувствительность не признается в Швейцарии болезнью, и ее трудно обнаружить.

Когда нет четкого диагноза, исследование некоторых патологий также становится затруднительным. А отсутствие исследований означает отсутствие подходящего лечения для пациента Филипп Турнесак врач

Симптомы варьируются от пациента к пациенту, и биологические изменения не всегда очевидны, говорит врач Анны, эксперт по гиперчувствительным пациентам. Долгосрочные эффекты 5G все еще трудно определить.

Существует целая категория населения, которая рискует пострадать от большего количества электромагнитных волн. Возможно, появятся люди, которые внезапно обнаружат свою сверхчувствительность Филипп Турнесак врач

Как найти универсальные стандарты для 5G?

5G был запущена в 17 странах Европы, включая Швейцарию, Норвегию и Великобританию. Но новая технология, обещающая гиперподключенный мир, тестируется почти по всей Европе.

В Швейцарии 90% территории покрыто стандартной технологией 5G, своего рода усовершенствованной 4G. Протесты и ограничения помешали созданию реальной сети 5G, которая в настоящее время насчитывает около 300 антенн.

Чтобы развернуть 5G+, как называют 5G на частотах 3,5 ГГц, трем операторам понадобится около 26 000 новых антенн. У нас в Швейцарии чрезвычайно строгие ограничения электромагнитного излучения, в десять раз превышающие то, что рекомендует ВОЗ и применяется большинством других стран. Ни одно исследование не дало научного консенсуса, который позволил бы нам сказать, что существует какая-либо опасность для здоровья Кристиан Нойхаус представитель Swisscom

Даже международные ограничения стали предметом споров. Каждая страна выбирает свои собственные, следуя европейским рекомендациям. Но разве стандарты облучения все еще гарантируют безопасность людей от воздействия 5G? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Мы провели эксперимент с основателем Stop 5G, чтобы попытаться разобраться. Оливье Боденман, инженер-электрик, измерил уровень радиации прямо в центре Женевы.

Показатели довольно высоки. Больше 3 В/м, иногда даже 4. Есть пики. Так что же произойдет с 5G? Показатели могут только увеличиваться. Нас беспокоит увеличение мощности. Операторы хотели бы увеличить ее в 4 раза. В настоящее время в Швейцарии этот предел составляет до 5 или 6 В/м. Но операторы хотели бы 20 Оливье Боденман основатель Stop 5G

Испытания 5G на пчёлах

5G вызвал иррациональные страхи, а также побудил экспертов уделять больше времени исследованиям. Даниэль Фавр — один из сотен ученых, которые считают, что принцип предосторожности должен превалировать. Он подписал обращения в ООН и ЕС с просьбой переоценить влияние 5G на здоровье человека. По его словам, на протяжении десятилетий существуют неопровержимые доказательства того, что электромагнитные волны оказывают влияние, как термическое, так и нетермическое, на живые существа, включая людей.

Он изучает воздействие электромагнитных полей на медоносных пчелах. При помощи двух активных мобильных телефонов, ученый изучает изменения звука, издаваемого пчелами в улье.

Посмотрите на форму волны. Чем толще форма волны, тем больше интенсивность звука. Когда телефоны активны, колония обеспокоена, а как только телефоны выключаются, пчелы возвращаются к своему нормальному звуку Даниэль Фавр биолог

Внедрение 5G, безопасного для людей и окружающей среды, будет означать больше времени для независимых исследований и больше внимания будет уделяться тысячам уже опубликованных работ. Вот что рассказал нам Энрико Стура, инженер-электронщик, специализирующийся на молекулярной биофизике. Он изучает воздействие электромагнитных полей на биологические системы.

Электромагнитные волны, производимые персональными телекоммуникационными системами в течение разумных периодов времени, приводят к очевидным и доказанным повреждениям ДНК Энрико Стура молекулярный биофизик

Только меньшинству людей придется оставить технологии позади, как это сделала Анна, чтобы жить нормальной жизнью. Тем не менее, всем остальным придется ждать четких ответов касательно долгосрочных последствий 5G.