Визит к "старшему брату": приезд Александра Лукашенко в Россию планируется на 14 сентября

Визит к "старшему брату", так Александр Лукашенко недавно назвал Владимира Путина, будет его первой зарубежной поездкой после президентских выборов в Беларуси. В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приезд белорусского лидера в Россию запланирован на 14 сентября, при этом пресс-конференция и подписание документов не планируются.

Владимир Путин был одним из немногих, кто поздравил Лукашенко с победой. В Кремле заявили, что координационный совет оппозиции Беларуси признан неконституционным, поэтому речи ни о каких контактах Москвы и Совета идти не может. Не смотря на такую согласованность позиций по ситуации в Беларуси, некоторые аналитики уверены, что переговоры в Москве будут очень сложными.

Андрей Колесников, "Центр Карнеги": "Россия только и ждет, чтобы он каким-то образом раскрыл свои объятия, был более уступчив, чтобы можно было написать некую дорожную карту интеграции, полного поглощения, при понимании того, я не знаю, насколько Лукашенко сейчас адекватен, что конечно, Москве хотелось бы что-то вроде Лукашенко, но более современного типа, более сговорчивого, фактически – марионетку. Даже загнанный в угол Лукашенко не очень похож на марионетку, он слишком непредсказуем. В этом и сложность для Москвы".

В Кремле заявили, что в ходе визита будут подниматься вопросы торгово-экономического сотрудничества, в частности – поставки нефти и газа. Речь так же пойдет об интеграции в рамках Союзного государства.

Дмитрий Соловей, политический аналитик: "Лукашенко до сих пор очень удачно водил Кремль за нос, и лично Путина, но сейчас Кремль считает, что его приперли к стенке. Путин хочет получить контроль над Белоруссией, его не очень интересует Лукашенко. По-видимому, речь пойдет... По крайней мере нам будет объявлено об экономической интеграции, об унификации законодательства. Кремль бы хотел полностью экономически поглотить Белоруссию. То есть политически она может оставаться суверенной страной, но экономический суверенитет по мнению Кремля она должна потерять".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал все разговоры о поглощении "абсолютной чушью".

Галина Полонская, Euronews, Москва.